Rússia. Aeroporto de São Petersburgo suspende temporariamente todos os voos

O aeroporto de Pulkovo, em São Petersburgo, na Rússia, suspendeu todos os voos durante a manhã desta terça-feira.

De acordo com a agência de notícias estatal russa TASS, citada pela Reuters, a paralisação do espaço aéreo num raio de 200 quilómetros do aeroporto vai até às 13h20 no horário local (10h20, em Lisboa).

O site de rastreamento de voos Flight Radar avançou que vários voos com destino a São Petersburgo também tiveram de voltar para trás.

Vários voos com destino a São Petersburgo deram meia-volta e estão desviando. De acordo com relatos da mídia, objetos não identificados foram vistos no espaço aéreo ao redor de São Petersburgo. pic.twitter.com/YxldKYyv6n — Flightradar24 (@flightradar24) 28 de fevereiro de 2023

O motivo oficial da suspensão dos voos ainda não é conhecido, mas Anton Gerashchenko, conselheiro do Ministério da Administração Interna da Ucrânia, disse que "caças de combate foram enviadas para o céu devido a um objeto desconhecido no ar".