Ucrânia: tem de haver espaço para a Paz

1. Passou um ano sobre a segunda invasão russa da Ucrânia. A primeira ocorreu em 2014 na Crimeia, coisa que alguns teimam em esquecer (apesar de a Crimeia ter uma especificidade que não a torna propriamente de ninguém). No terreno parece estarmos num impasse, apesar dos movimentos em curso. É incontroverso que há neste conflito um agressor e um agredido. E também não há dúvida que a Ucrânia é a linha que divide o mundo da democracia liberal do das ditaduras, onde se confundem, numa rara simbiose, comunistas e fascistas russos e não só. Há na História daquelas paragens e da Europa do Norte e do Leste milhares de antecedentes justificativos dos pontos de vista que trouxeram a guerra. Mas por muito fundamento que possam ter, à luz de uma análise retrospetiva, nenhum resiste à circunstância em que a URSS fez a sua descolonização nos anos 90. Naquela altura, nasceram e desenvolveram-se várias nações que, independente do passado e das raízes, optaram por vidas independentes. Outras decidiram ou foram obrigadas a permanecer no gigantesco mosaico étnico-político a que hoje chamamos Federação Russa, que nem por isso deixa de ser um império colossal. Apesar de muito violenta, a guerra está agora circunscrita a certas zonas da Ucrânia, sendo que Moscovo não lhe conseguiu - ou não quis - cortar o acesso ao Mar Negro. A invasão russa veio criar uma nova tensão mundial e deitar parcialmente por terra a globalização democrática que estava em curso. Assim, países como a Suécia, a Finlândia e a própria Alemanha, que mantinha algum desalinhamento relativamente ao núcleo duro da NATO, são agora parceiros particularmente ativos no apoio à Ucrânia. À escala planetária estão a recriar-se dois blocos. De um lado estão a China e a Rússia e do outro o Ocidente da democracia liberal. Pelo meio há uma espécie de não-alinhados que, no caso dos maiores e mais populosos, têm uma tendencial simpatia pelo eixo Moscovo/Pequim. São estados para-democráticos ou que não têm autonomia. O Brasil, a Índia e a África do Sul são paradigmas desse grupo. Economicamente dependem ora da China, que controla as suas economias, a sua agricultura e lhes fornece armas; ora da Rússia, que lhes vende petróleo a pataco, parte do qual revendem com lucros pornográficos e corruptos. Na medida em que o tempo passa, os horrores da guerra no terreno tendem a banalizar-se, enquanto os efeitos económicos se aguentam no restante planeta, apesar do mundo estar diferente e muito mais perigoso. É improvável a vitória militar de uma das partes. Não estão ainda criadas condições mínimas para negociar, mas é claro que o conflito não pode eternizar-se. Há certezas que é preciso ter. Uma delas é saber escolher entre o Bem e o Mal. Neste caso é fácil. O Mal vem do agressor Putin. O Bem está no resistente Zelenski. Dir-se-á que é uma dicotomia simplista, porque a vida não é a preto e branco. Há santos e pecadores dos dois lados e sobretudo há vítimas inocentes em qualquer campo. Há, porém, um invasor e um invadido, exatamente como na Segunda Guerra Mundial. Para já, o tempo ainda é da linguagem das armas e do confronto. Uma escalada para o nuclear mantém-se impensável por enquanto. Moscovo e Kiev mantêm óbvios contactos. Por isso, ao contrário do que alguns entendem, há sinais incipientes de que nos aproximamos muito lentamente de um momento em que terá de se desenvolver um processo negocial que, pelo menos, ponha termo às chacinas no terreno através de um cessar-fogo, mesmo que este não corresponda ao fim da guerra. Globalmente, as sociedades encontraram soluções de sobrevivência económica e normalizaram-se. Veja-se que houve acertos de fronteiras depois da queda do império soviético, sendo a divisão da Checoslováquia um exemplo. A tranquilidade rotineira a que parte do mundo voltou não pode ignorar os que sofrem no terreno, os que morrem, os que se exilam, os que ficam sem nação e também os que são mandados invadir um país irmão, em nome do passado. Tem de se encontrar um caminho de pacificação através de uma mediação. Talvez Guterres, talvez Francisco possam ainda inspirar Putin no bom sentido porque é dele que tudo depende. Nunca um só homem teve tanto poder de destruição ao seu alcance. Há que trazê-lo a um patamar razoável em que também não perca a face.

2. As sondagens mais recentes mostram consistentemente que o PS e a esquerda em geral perdem terreno em relação ao conjunto dos partidos de direita. Uma situação destas não se verificava desde os anos 80, no cavaquismo. Na altura, Cavaco capitalizou sozinho e secou a direita. Hoje, a fragmentação política não permite cenário igual. No tempo atual, a direita liderar os estudos apenas quer dizer que a esquerda está a perder credibilidade porque governa mal. Para os portugueses comuns as questões não são ideológicas ou fraturantes. São do simples quotidiano e têm a ver com a paz, o pão, a saúde e a habitação. Todos são direitos essenciais dos quais poucos dispõem. António Costa dá mostras de uma profunda incompetência para os resolver, coisa que a sua habilidade já não esconde. Juntando-se a isso “casos” e “casinhos” sucessivos das mais diversas naturezas. Vão do completo desastre político que é Cravinho a matérias ético/políticas como as que afetam Fernando Medina, o ministro chave do Governo (embora seja improvável a sua saída, ao contrário do que muitos pensam). Todo o somatório faz o fracasso de Costa, do PS e, por tabela, dos seus parceiros da geringonça, que nos governou em coligação informal até à maioria absoluta. Enquanto isto, Montenegro consegue fazer passar uma mensagem serena, sabendo que o tempo joga a seu favor. Os elementos trazidos por um estudo da Universidade Católica indicam mesmo que não é impossível, com uma pequena subida, constituir-se uma maioria parlamentar de direita moderada, reunindo PSD, IL e CDS, ficando o Chega de fora. Sabe-se que os resultados das sondagens são meros indicadores e tudo pode voltar a mudar até às legislativas, uma vez que até lá haverá eleições regionais, europeias e autárquicas. Será uma sucessão de chamadas às urnas, num crescendo de importância, que podem potenciar ou enfraquecer qualquer partido e os seus dirigentes atuais. Apesar dos sobressaltos quotidianos, é provável que, salvo por via de um escândalo, António Costa consiga aguentar-se pelo menos até às autárquicas, essas sim decisivas. Todos os partidos (até o PS) têm, portanto, tempo para se organizarem e combaterem por um espaço, sendo desejável que cada um corra por si, de forma a que haja uma medição concreta das implantações. Só depois se deveria discutir à esquerda e à direita a formação de um governo. Não é sequer obrigatório, mas apenas desejável, que se saiba de antemão da existência de linhas vermelhas. Estas, de resto, comprometem apenas as lideranças do momento e não envolvem as que advêm depois de derrotas ou de congressos que servem para pôr contadores a zero. Ninguém nos diz que no PS não haverá, depois de Costa, uma liderança disponível para chamar o Bloco de Esquerda para o Governo. Ou, mais estranho ainda, que não apareça, no PS e no PSD, quem se proponha constituir um novo Bloco Central como o que Mário Soares e Mota Pinto celebraram para salvar o país. O futuro na política é sempre uma carta fechada por mais que os analistas e os políticos pensem que não.