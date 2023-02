Ucrânia. O mundo não aprendeu nada com 1938

Oitenta e quatro anos depois, a Europa voltou a confrontar-se com o mesmo dilema: vale ou não a pena tentar um acordo de paz com um facínora que apenas quer ganhar tempo para recuperar o seu império? Se em 1938, Chamberlain, Hitler e Mussolini, entre outros, assinaram o Acordo de Munique - que, na prática, permitia aos alemães conquistarem parte da antiga Checoslováquia, mas comprometendo-se Hitler a ficar por aí - rapidamente se percebeu que o acordo tinha a validade de uma pedra de gelo ao sol. Depois de invadir a totalidade da Checoslováquia, Hitler tentou conquistar o ‘mundo’, fazendo do então primeiro-ministro britânico um ‘inocente’ que acreditou na história da carochinha. O homem forte do Reino Unido que lhe sucedeu foi considerado por alguns um louco e um palhaço por não acreditar nas intenções de Hitler. Há 84 anos como agora são muitos os que acham que a paz pode ser negociada, mesmo que o agressor se mantenha no território ocupado.

Já muito se escreveu sobre o que leva alguns a atacarem Zelensky, defendendo, no fundo, Putin. Dizem que é preciso negociar a paz e não armar a Ucrânia, num registo verdadeiramente hilariante. Um país foi invadido e vê as suas cidades destruídas por soldados nazis, da força Wagner, e querem que deixe de combater para negociar o quê?

Por acaso, acham que quando Hitler e as suas tropas fizeram o cerco a Estalinegrado Estaline devia ter negociado um acordo de paz? A cegueira ideológica, e o seu ódio ao imperialismo americano, faz muito boa gente colocar-se ao lado de um homem que quer dominar um corredor de Vladivostok a Lisboa, segundo palavras da marioneta de Putin, que dá pelo nome de Dmitry Medvedev.

Um ano de guerra deu, uma vez mais, para perceber como os extremos se tocam, unindo a extrema-direita europeia à extrema-esquerda. Que os comunistas não gostem de Zelensky, até percebo. Afinal, o Presidente ucraniano ilegalizou o Partido Comunista ucraniano, atendendo aos horrores que o país sofreu no passado às mãos do ditador Estaline. Zelensky faz o mesmo que os alemães fizeram com os partidos nazis, que provocaram o que se sabe no mundo. No fundo, são as duas faces da mesma moeda.