Achraf Hakimi do PSG acusado de agressão sexual

Achraf Hakimi, jogador do Paris Saint-Germain, foi acusado de violação sexual por uma mulher, de 23 anos. A alegada vítima apresentou queixa na esquadra de Créteil Val-de-Marne.

O lateral-direito e a mulher terão começado a conversar no Instagram no passado dia 16 de janeiro e, na noite de sábado, Hakimi terá chamado um UBER para que a mulher fosse até à sua casa em Boulogne-Billancourt, nos arredores de Paris.

Segundo a queixa apresentada, o jogador terá, contra vontade da mulher, forçado diversos contactos sexuais, incluindo penetração manual, apesar desta ter pedido para que parasse.

À polícia, a mulher disse que pontapeou Hakimi e só assim se conseguiu libertar, pedindo ajuda a uma amiga, que a foi buscar ao local.

O Le Parisien avança que o defesa, que não participou dos últimos jogos do PSG, contra o Lille e Marselha devido a lesão, esteve sozinho em casa durante o fim-de-semana, tendo aproveitado para estar com a alegada vítima, uma vez que a mulher e os dois filhos estarão de férias no Dubai.

A investigação do caso está entregue ao Ministério Público francês.