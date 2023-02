Mulher morta à facada em casa onde estava filho de 8 anos no Brasil

Uma mulher foi morta à facada na sua residência, no domingo, em Catalão, Goiás, no Brasil.

O ex-marido, um homem de 31 anos, é o principal suspeito.

O portal G1 avançou esta segunda-feira, que o filho da vítima, de oito anos, estava em casa no momento do crime.

As autoridades, dizem que horas antes do crime a Polícia Militar recebeu denúncias dos moradores da região a alertar para a presença do ex-marido da jovem de 28 anos no local. O homem tinha uma ordem de restrição.

A Polícia Militar procurou pelo suspeito após as denúncias, mas não o conseguiu localizar.

O suspeito terá saltado o muro, arrombado a porta da casa e desferiu 10 facadas à ex-namorada.

A morte da mulher foi declarada no local.