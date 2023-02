Lisboa. Dois jovens de 18 anos detidos em estação de metro por posse de armas ilegais

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP deteve, no passado dia 21 de fevereiro, na freguesia de Carnide, dois jovens de 18 anos, por posse de armas ilegais.

Os agentes, a estação de Metro da Pontinha, aperceberam-se que "um dos suspeitos circulava com um objeto de dimensão volumosa no bolso direito das calças e questionados se teriam algo ilícito em sua posse afirmaram ambos que tinham uma faca", lê-se num comunicado enviado às redações.

No local, foi realizada uma revista sumária e foi localizado na posse dos suspeitos um punhal, com comprimento total de 26.5 cm, um punhal em aço inox, com comprimento total de 24.5 cm, uma pistola de fulminantes e duas balaclavas.

Os detidos foram notificados para comparecer em Tribunal.