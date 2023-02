Receitas Tradicionais: Couves do Lagar

Entre pesquisas no receituário tradicional, encontro sempre algo que tenho vontade de experimentar ou que me desperta a curiosidade.

A cozinha tradicional portuguesa é riquíssima, influenciada pela Dieta Mediterrânea, a comida típica é simples e muito saborosa.

Da Beira Baixa encontrei as Couves do Lagar, que reza a história que, durante a época de apanha da azeitona e do azeite novo, era tradicional fazer a prova do azeite no próprio lagar, onde era então preparado um prato com bacalhau, batatas, couves e azeite novo.

E porque tudo que leva azeite é bom, bacalhau então é melhor ainda. E por isso não poderia deixar de experimentar esta receita. Mas como tinha que dar lhe um spin, troquei as tradicionais batatas por um mash de batata doce.

AS MINHAS COUVES DO LAGAR

Ingredientes:

2 postas de bacalhau altas;

Couves

1 dente de alho;

azeite novo a gosto

folha de louro

alagueta

Sal

2 batatas doces médias

Método

Cozem-se as couves e o bacalhau em água no mesmo recipiente.

À parte, colocamos o azeite ao lume com um dente de alho, louro e malagueta. Deixa-se o alho alourar, tempera-se com sal

Para o Mash

Lavamos muito bem as batatas, corta em tamanho iguais para que o tempo de cozedura seja uniforme, colocamos num tacho com água, temperamos com sal e levamos a cozer sobre lume moderado até estarem macias.

Depois de cozidas, escorremos as batatas, tiramos a pele e esmagamos com um esmagador ou com garfo. Eu gosto de colocar uma dose generosa de pimenta preta moída na altura, rectificamos o sal se for necessário. Colocamos no fundo do prato onde pretendemos servir, colocamos a posta de bacalhau e as couves e vertemo o azeite sobre o bacalhau, as couves e o mash .

Para comer quentinho