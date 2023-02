Rei Carlos III vai receber presidente da Comissão Europeia no Castelo de Windsor

O Rei Carlos III vai receber, esta segunda-feira, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von de Leyen, à margem de negociações com o primeiro-ministro, Rishi Sunak, sobre as relações pós-Brexit entre o Reino Unido e União Europeia.

"O Rei tem todo o prazer em se encontrar com qualquer líder mundial de visita ao Reino Unido e fá-lo a conselho do Governo", confirmou um porta-voz da família real.

O encontro tem lugar no Castelo de Windsor, após a reunião entre von der Leyen e Rishi Sunak, para chegar ao consenso sobre o controverso Protocolo da Irlanda do Norte, parte do acordo de saída do Reino Unido da União Europeia (UE).