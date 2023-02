Vila Nova de Famalicão. Homem morre na sequência de acidente de trabalho

Um homem de 58 anos morreu, ao início da manhã desta segunda-feira, na sequência de um acidente de trabalho numa serração na Avenida dos Laborins, em Joane, Vila Nova de Famalicão.

O alerta foi dado pelas 7h54, tendo estado no local os Bombeiros Famalicenses, com o apoio da VMER do hospital de Famalicão, escreve o CM.

A vítima terá sido atropelada por uma carrinha de mercadorias.

A GNR está atualmente a investigar as circunstâncias em que ocorreu o acidente de trabalho.