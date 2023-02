Porto. PJ detém jovem que esfaqueou futebolista junto a discoteca

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 24 anos, suspeito de ter esfaqueado o jogador de futebol do União Desportiva Lavrense João Freire, no domingo de madrugada.

“Os factos ocorreram pelas 06h30 do dia 26-02-2023, na cidade do Porto, nas imediações de um estabelecimento de diversão noturna, na sequência de um desentendimento entre o ofendido e o ora detido”, informa a PJ, através de comunicado.

As agressões foram feitas com recurso a uma arma branca, provocando ferimentos muito graves. João Freire está hospitalizado com prognóstico muito reservado e em perigo de vida.

O arguido e o jogador integravam um grupo de seis pessoas “que se juntou com o propósito de comprar o acesso a área reservada da discoteca, dividindo entre todos a despesa, tendo estado na origem das agressões uma discordância quanto ao valor cobrado pelo ofendido", lê-se na mesma nota.

O detido, de 24 anos, empresário em nome individual, sem antecedentes criminais, vai ser presente à autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.