Bloco de Esquerda. Mariana Mortágua anuncia candidatura à liderança

Mariana Mortágua confirmou esta segunda-feira que se vai candidatar à liderança do Bloco de Esquerda.

"Sou candidata à coordenação do Bloco de Esquerda", disse a deputada numa conferência de imprensa que está a decorrer na sede nacional dos bloquistas.

Mortágua vai apresentar uma moção que será subscrita por cerca de 1.300 militantes do partido e sublinha que a moção que apresenta e representa "tem consciência do lugar de onde vimos".

A deputada lembra que, há cerca de um ano, os socialistas celebravam uma maioria absoluta e o bloco "reconhecia uma importante perda eleitoral".

Mortágua considera que a maioria do Partido Socialista "não cumpre", que não há "diálogo" no país e que "políticas de empobrecimento e desigualdades agravam-se".

A candidata deixa ainda elogios à líder que está de saída, Catarina Martins, sublinhando que esta "abriu novos caminhos, criou confiança popular, foi a melhor porta-voz em tempos tumultuosos".

Recorde-se que, no mês passado, Catarina Martins anunciou que iria deixar a liderança do Bloco de Esquerda (cargo que ocupa desde 2014), uma vez que não se vai recandidatar na próxima convenção do partido, a realizar a 27 e 28 de maio.