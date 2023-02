Madeira. Acidentes rodoviários provocaram 15 mortos em 2022

Quinze pessoas morreram em 2022 em acidentes de viação na Região Autónoma da Madeira.

A informação foi avançada pela Polícia de Segurança Pública (PSP), que referiu ainda que foram registados 70 feridos graves e 999 ligeiros, num total de 3.127 ocorrências com intervenção policial - mais 218 do que no ano anterior.

"Estamos acima das médias da União Europeia e bastante acima dos objetivos da União Europeia, que era de 41 mortos por milhão de habitantes em 2020, quer dos objetivos definidos no Plano Nacional de Segurança Rodoviária", disse, Luís Simões, comandante da PSP da região autónoma.

Dos 3.127 acidentes, 888 registaram vítimas, das quais 15 morreram no local.

Três das vítimas mortais foram atropeladas, seis resultaram de colisões e seis de despistes. Estes números representam um aumento de dois mortos em relação a 2021.

Das 15 pessoas que morreram, quatro eram ciclistas.

Em relação aos peões atropelados, um deles foi na passadeira, outro fora, e o terceiro, uma menina de oito anos, no decorrer de uma prova de automobilismo (Rali Vinho da Madeira, em agosto de 2022).