Prisão preventiva para homem que agredia mãe de 78 anos em Óbidos

Um homem de 55 anos foi detido, no passado dia 22 de fevereiro, pelo Comando Territorial de Leiria, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE), por violência doméstica, no concelho de Óbidos.

Na sequência de uma investigação por violência doméstica, os militares da Guarda Nacional Republicana “apuraram que o agressor infligiu, de forma reiterada, violência física, psicológica e ameaças sobre a vítima, sua mãe, de 78 anos”.

Após diligências policiais, foi dado cumprimento a um mandado de detenção.

O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Leiria, onde lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva.