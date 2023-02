Sporting joga com Arsenal nos oitavos da Liga Europa

O Sporting conheceu, esta sexta-feira ,o adversário para os oitavos de final da Liga Europa, num sorteio que se realizou em Nyon, na Suíça.

Os leões, que estavam no Pote 2, vão jogar com o Arsenal, o adversário mais difícil em teoria, que está numa grande fase desportiva, ocupa a primeira posição da Premier League com 54 pontos.

O Sporting eliminou no play-off o Midtjylland, com uma vitória por 4-0, depois de um empate a uma bola em Alvalade.

Vale a pena recordar que o Fenerbahçe, de Jorge Jesus, vai defrontar o Sevilha, enquanto a Roma, de José Mourinho, joga o Real Sociedad.