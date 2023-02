Dois homens atropelam mãe e raptam criança nos EUA

Uma mãe ficou em estado grave depois de um atropelamento e rapto num subúrbio da cidade norte-americana de Chicago, na quinta-feira, no qual um homem roubou com violência o seu jipe.

A polícia de Lake County conta, através do Facebook que a vítima, de 34 anos, estava a regressar a casa com os filhos, estacionou o carro na entrada da sua residência e, enquanto os levava para o interior, voltou à viatura para buscar a segunda criança, de dois anos, quando apareceu um homem.

"Um homem (descrito como alto, magro e com uma máscara verde) saiu do lado do passageiro e tentou entrar no carro da vítima, enquanto esta tentava manter a criança segura".

O suspeito agrediu a mulher e roubou o carro, com a criança de dois anos ainda dentro do automóvel. Durante a fuga das duas viaturas, um dos condutores atropelou a mulher, "causando ferimentos graves nas suas extremidades".

Pouco tempo depois, um funcionário de uma loja alertou as autoridades para a existência de duas viaturas num parque de estacionamento e uma criança sem acompanhamento.

A polícia acabou por confirmar a identidade do menor raptado e o jipe da mãe também foi identificado.

As autoridades explicaram ainda que o segundo carro, usado pelos assaltantes, também tinha sido roubado e estão a procurar informações que possam levar aos suspeitos.

A mulher continua internada numa unidade hospitalar com ferimentos graves, mas segundo as autoridades encontra-se estável.