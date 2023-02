Morreu presidente da junta de freguesia de São Vicente da Raia

Morreu Mário José dos Anjos, presidente da junta de freguesia de São Vicente da Raia.

O presidente da junta cumpria o seu terceiro e último mandato à frente daquela freguesia, tendo sido primareimente eleito pelo PSD, depois pelo CDS-PP e em 2021 pela lista independente Juntos por São Vicente da Raia.

O executivo do município de Chaves (ao qual pertence a freguesia de São Vicente da Raia), liderado pelo socialista Nuno Vaz, já manifestou a sua solidariedade para com os familiares e amigos do autarca, endereçando-lhes as mais "sinceras e sentidas" condolências.

O município deixou um "especial agradecimento público" a Mário José dos Anjos por toda "a dedicação e empenho prestados à causa pública, especialmente ao serviço da população de São Vicente da Raia".

A junta de freguesia também já deu as condolências aos aos familiares e amigos de Mário José dos Anjos, que era também membro do conselho de administração da Associação de Freguesias do Concelho de Chaves (AFCC).