Guerra. Polícia polaca ajudou Ucrânia durante cinco meses a neutralizar minas russas

Depois de cinco meses a trabalhar de forma furtiva na Ucrânia, para ajudar as tropas a desmantelar minas e neutralizar explosivos colocados pelo exército de Moscovo, uma equipa da polícia polaca regressou esta quinta-feira ao seu país, e foram recebidos pelo Presidente da Polónia.

Andrzej Duda fez um discurso de boas-vindas aos agentes e frisou que a sua missão constituía um triplo risco devido ao perigo dos explosivos.

"Foi um belo gesto da Polónia, feito com as vossas mãos, com a vossa dedicação ao serviço do próximo. Agradeço de todo o coração por isso, porque acredito profundamente, e sei, que as pessoas nunca esquecerão o vosso serviço lá [na Ucrânia]", disse o líder polaco, de acordo com a imprensa internacional.

"Vocês realizaram atividades de desminagem e pirotecnia destinadas a proteger a população civil da Ucrânia do perigo mortal (...) Estamos muito orgulhosos", disse, por sua vez, ministro do Interior polaco, Mariusz Kaminski.