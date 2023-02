Apreendidos cerca de 350 mil cigarros ilegais

Foram apreendidos, na quarta-feira, 349.400 cigarros no concelho da Póvoa do Lanhoso pela Guarda Nacional Republicana (GNR).

Em comunicado, enviado às redações, a autoridade informa que a apreensão foi feita através do Destacamento de Ação Fiscal (DAF) do Porto, "no âmbito de uma investigação por introdução fraudulenta no consumo que decorria há cerca de dois anos".

O valor do tabaco traduz-se em mais de 83.189 euros, "sendo que a sua comercialização ilícita teria causado um prejuízo ao Estado em sede de Imposto sobre o Tabaco (IT) num valor aproximado de 66.551 euros", diz ainda a nota.

A investigação apurou ainda que dois homens, de 45 e 54 anos, se dedicavam à venda do tabaco ao consumidor final, através dos circuitos comerciais marginais.

"A ação culminou com o cumprimento de dez mandados de busca, duas domiciliárias e oito em estabelecimentos e veículos, que permitiram a apreensão de 349.400 cigarros por introdução fraudulenta no consumo", explica a GNR.

Foram também apreendidas duas armas de caça, uma arma de ar comprimido e dois telemóveis.