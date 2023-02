Guerra. Avião militar russo cai perto da fronteira com a Ucrânia e piloto morre

Um avião militar russo caiu, esta quinta-feira, no distrito de Valuysky, na região de Belgorod, nas proximidades da fronteira com a Ucrânia, informou o governador da região, Vyacheslav Gladkov, através do Telegram.

Também o Ministério da Defesa da Rússia confirmou a notícia, adiantando que o piloto morreu.

O avião despenhou-se no regresso ao aeródromo na região de Belgorod, “depois de cumprir uma missão de combate”, disse Moscovo, de acordo com a imprensa internacional.

Uma investigação preliminar aponta uma “falha técnica” como “a causa provável do acidente”.