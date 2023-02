Um ano de guerra na Ucrânia. AR ilumina-se de azul e amarelo para assinalar data

A Assembleia da República vai assinalar o primeiro ano da guerra na Ucrânia, que teve início a 24 de fevereiro de 2022, com um debate temático e outras iniciativas, que arrancam esta quinta-feira com a iluminação da fachada do edifício do Parlamento com as cores da bandeira ucraniana, azul e amarelo.

Na sexta-feira, dia 24, às 09h, será feito um minuto de silêncio no átrio dos Passos Perdidos pelas vítimas da guerra, que contará com a presença do Encarregado de Negócios da Ucrânia em Portugal, Volodymyr Kozlov, além de deputados e outros responsáveis políticos.

Pelas 10h tem início o debate temático, proposto pelo presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, que arranca com uma intervenção do próprio, segundo nota do seu gabinete.

O debate terá cerca de duas horas e, além da intervenção de Augusto Santos Silva, tem previsto tempos para o Governo e partidos.

Haverá ainda um voto de solidariedade com a Ucrânia, também proposto por Santos Silva, que às 14h participa num colóquio promovido pelo Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Ucrânia.