Sete feridos na sequência de acidente em Santarém

Sete pessoas ficaram feridas esta quarta-feira na sequência de dois acidentes na Ponte D.Luís, com um total de sete viaturas.

O acidente obrigou ainda ao corte da Estrada Nacional 114, que liga os concelhos de Santarém e de Almeirim, disse fonte da proteção civil.

De acordo com o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Lezíria do Tejo, os acidentes ocorreram praticamente em simultâneo, pelas 17h28, com uma distância de 60 metros entre cada um, no sentido Santarém/Almeirim.

No local, estiveram 37 operacionais e 16 viaturas, tendo os ferido sido encaminhados para o Hospital Distrital de Santarém.