Guerra. Putin tem "receio de dizer a verdade", diz Gomes Cravinho

Em declarações à agência Lusa, o ministro dos Negócios Estrangeiros enfatizou "um contraste muito grande" entre as palavras de Vladimir Putin, e as atitudes do Presidente norte-americano, Joe Biden, que visitou, sem que estivesse planeado na sua agenda oficial, a capital ucraniana na segunda-feira.