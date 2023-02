Brasil. Chuvas fortes causam pelo menos 48 mortos e 57 desaparecidos

As fortes chuvas que atingiram o litoral do estado brasileiro de São Paulo provocaram pelo menos 48 mortos, e encontram-se desaparecidas, no mínimo, 57 pessoas.

De acordo com as autoridades locais, a tempestade começou no sábado, em plena época festiva do Carnaval.

Os trabalhos de salvamento concentram-se sobretudo em São Sebastião - cidade mais afetada pelas chuvas fortes, que obrigam a que quase 3.000 pessoas a deixassem as suas casas.

No início desta semana, o Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, visitou a região acertou um plano para ajudar os todos aqueles que foram atingidos com o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas.