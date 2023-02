Xi Jinping vai visitar a Rússia, confirma Putin

Vladimir Putin confirmou esta quarta-feira que Xi Jinping visitará a Rùssia.

"Esperamos que o presidente da República Popular da China visite a Rússia. Concordamos com isso anteriormente", disse o Presidente da Rùssia, ao receber o diretor do Gabinete da Comissão Central de Negócios Estrangeiros do Partido Comunista Chinês (PCC), Wang Yi no Kremlin.

A Rússia implementará os seus "planos para reuniões pessoais também", o que "dará um impulso adicional às relações".