MP investiga penálti que deu acesso ao Benfica à Liga dos Campeões

O penálti que deu acesso ao Benfica à Liga dos Campeões na época 2017/18 está a ser investigado, de acordo com uma investigação da TVI/CNN Portugal, o Ministério Público (MP) suspeita que o clube tenha assegurado o acesso à liga milionária, através de um penálti cometido pelo jogador Alfa Semedo, do Moreirense, que deu a vitória por 1-0 às águias.

Em contrapartida, de acordo com a investigação, o Benfica pagaria ao Moreirense, no final da época, de 2,5 milhões de euros por 50% do passe e dos direitos desportivos do médio em causa.

Segundo a TVI/CNN Portugal, este é um dos factos que consta no megaprocesso que corre contra o Benfica há cinco anos.

Em jogo, estariam 43 milhões de euros para o segundo colocado no campeonato e que teria acesso à Liga dos Campeões, lugar disputado pelos dois rivais de Lisboa até ao final.

O caso remonta a 2018, quando o Sporting perdeu pontos na Madeira frente ao Marítimo, na última jornada, e desta forma o Benfica assegurou os três pontos, num jogo que o Ministério Público acredita ter sido viciado.

No processo, há suspeitas de corrupção desportiva, para benefício do Benfica, por dependência económica de vários clubes mais pequenos.

Foram ainda intercetadas várias mensagens entre o ex-presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira e o treinador do Sporting na altura, Jorge Jesus.