GNR esfaqueado por cinco homens em Sesimbra

Um militar da Guarda Nacional Republicana (GNR) foi esfaqueado, na madrugada desta terça-feira, na rua Dom Sancho I, em Sesimbra.

O alerta para o incidente foi dado pelas 4h .

Uma fonte do Comando Distrital da GNR de Setúbal, em declarações ao Notícias ao Minuto, explicou que o militar, do posto do Poceirão, estava fora de serviço e, deparou-se com um grupo de homens envolvidos em agressões.

Quando tentou acabar com as altercações, acabou por ser atingido com uma facada nas costas, na zona do tórax, tendo sido transportado para o hospital de São Bernardo, em Setúbal, com ferimentos ligeiros.

Os cinco suspeitos fugiram do local após o crime, alegadamente numa viatura Mercedes de cor cinza, encontrando-se ainda em parte incerta.