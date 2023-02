Eu sou sempre a favor da diversão. Que esta seja a pedra de toque para o que vou escrever a seguir. Quem consegue encontrar formas ou formatos de se divertir, de rir entre amigos, de descontrair e fugir da monotonia terá sempre o meu apreço. Hoje em dia, em tantas situações parece que temos que ser sisudos, que fica melhor sermos sérios e que a chamada “cara de enterro” vai melhor com tudo, do que um sorriso na cara. Um sorriso e ar de felicidade irrita muita gente, inspira outros tantos e faz o mundo andar para a frente. Eu sinto admiração por quem se consegue rir de si próprio. Como diz sempre um amigo meu “triste não é fazer figura de palhaço, triste é fazer figura de palhaço sem saber que o está a fazer”. Eu acredito nisso também. Não há melhor do que umas boas e verdadeiras gargalhadas, do que passarmos momentos alegres e bem humorados. Somos feitos disso e nisso nos devemos mergulhar sempre que possível. Engana-se quem acha que uma cara fechada tem que significar maior credibilidade ou mais produtividade.

Posto isto, não gosto do Carnaval em Portugal. Não lhe acho piada nenhuma, não me divirto nem o entendo. Nem é para eu o entender, dirão muitos. Talvez, mas lutarei sempre para que se realize enquanto houver quem goste dele, que eu não sou cá de cancelamentos nem de impor as minhas vontades. Cada um deve fazer o que quiser e se se divertem com o entrudo por cá, pois que siga a festa. Eu não gosto porque para mim não me entra na cabeça festejar esta época com os dentes a ranger de frio. Eu como sou um friorento inveterado quase que me constipo só de olhar para as roupinhas que alguns carnavaleiros vestem. Passei 6 meses no Brasil, o suficiente para entender a forma como o vivem por lá, no Rio de Janeiro, toda a dinâmica das escolas de samba, a magia que se sente no ar, as festas que o antecedem e as que acontecem durante. Todo o processo é maravilhoso e o calor faz (e muito) parte do mesmo. As roupas, as músicas, os carros alegóricos, toda a indústria. Parece que foi desenhado para lá morar.

Mas existem carnavais com frio que resultam. Basta ver o de Veneza, onde o baile de máscaras é feito com charme e elegância ao invés da pouca roupa. Desenhado para esta altura do ano mas sempre temático. Por cá vemos o Tarzan a desfilar ao lado do Zorro e do Mickey como se fossem todos amigos e não são. É carnaval e ninguém leva a mal obviamente, já diz o ditado popular, mas não há por cá muito critério, reconheço que há trabalho mas é uma grande salganhada. Até percebo a parte dos cabeçudos de Torres Vedras como sátira social interessante, tudo o resto me parecem imitações, entre brasileiras de segunda categoria a um livro de banda desenhada onde se vai dos clássicos aos Power Rangers. Parte deles ou são interrompidos pelo vento ou pela chuva deixando quem tanto trabalhou para eles à beira de um ataque de nervos.

Esta época por cá faz sentido, isso sim, para as crianças. É delas o sonho de encarnar num super herói ou na profissão que desejam. Divertem-se e sentem-se vaidosas com as máscaras e os fatos meticulosamente escolhidos pelos pais. Para eles tudo. Acho que o nosso carnaval cultural, com sentimento tão nosso e produto diferenciado são as marchas populares. Os seus desfiles pela avenida cheios de tipicalidade portuguesa. Lá está, em Junho, normalmente com bom tempo, o que faz as pessoas saírem à rua. E não é da idade não, acho mesmo que o que se faz por cá no Carnaval é foleiro, desorganizado e revela uma enorme falta de bom gosto. Mas isso sou eu. De resto… divirtam-se!