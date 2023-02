Um forte apelo aos mais jovens!

Para Portugal crescer, não podemos ter a situação económica a definhar alimentando ‘’cancros’’ que permanecem e tardam em ser debelados. Cada Euro tem de ser bem utilizado em prol do nosso Desenvolvimento Económico e dos Apoios Sociais do Estado. Aqui menciono algumas das "graves doenças" que ainda afectam a nossa economia: a TAP, o Novobanco, o BPN, o Sistema Eléctrico Nacional (cujo impacto já foi longamente explicitado em artigos anteriores), os incêndios, as inundações, o sistema de 35 horas de trabalho (que imensos problemas veio criar aos serviços do sector publico estatal que têm de trabalhar em laboração contínua), a degradação do nosso sistema nacional de saúde, os inaceitáveis investimentos na ferrovia com linhas em bitola ibérica, o desmesurado peso do sector publico estatal na economia, o nosso deficientíssimo sistema de justiça, a falta de ética e de princípios de quem nos governa, entre muitos outros que, infelizmente, poderia aqui mencionar. Há um que, parece-me, estamos agora a querer criar, é a semana de 4 dias de trabalho, que, a ser implementada, obrigará as unidades produtivas a terem mais uma equipe completa para poderem laborar de forma contínua. Será, a meu ver, mais uma medida para promover a deslocalização de indústrias de Portugal para outros países. Não depreendem, os nossos governantes, que devido às lacunas do nosso sistema educativo, a mão-de-obra qualificada escasseia de uma forma gravíssima no nosso país, estrangulando o indispensável desenvolvimento económico?!

Já agora e ainda sobre a TAP, desejo vivamente que o Ministério Público investigue se são verdadeiras as notícias que têm vindo a público da compra de aviões a preços de 20% acima do preço de mercado. Espero sinceramente que não seja verdade, e que, para além disso, o sistema de justiça funcione com eficácia neste caso.

São situações deploráveis, como as que acima referi, que nos impedem de reter os nossos jovens, que são por isso obrigados a emigrar, para desgosto dos próprios e das suas famílias. Considero esta situação uma verdadeira derrota para a minha geração (tenho agora setenta anos), porque tivemos todas as condições para actuar para que tal não sucedesse, e esses jovens talentos ficassem cá a viver e a trabalhar e a ajudar o país a desenvolver-se.

Vive-se de facto uma situação gravíssima e absolutamente inaceitável. Na última década emigraram 953.000 portugueses, mais 336.000 do que na década de 60 do século passado! E, desde que António Costa se tornou Primeiro-Ministro emigraram 469.000! Escrevo estes números com um inegável sentimento de revolta e de tristeza.

Lamentavelmente, a continuar por este caminho, o nosso Primeiro-Ministro António Costa vai, infelizmente, ficar ligado à década da pior performance político-económica da nossa democracia!

Sobre a qualidade desta democracia pergunto-me: - Como é possível que o actual governo de maioria absoluta, tendo tomado posse em Março passado, tenha, por motivos vergonhosos, perdido 11 membros em apenas 8 meses?! É natural que nos perguntemos, o que se virá a passar com o restante elenco governativo?

Insisto, mais uma vez, que o desgoverno que há muito se vive no nosso país tem origem no nosso nefasto Sistema Eleitoral para a Assembleia da República. E que é fundamental introduzirem-se rapidamente Círculos Uninominais (em que é eleito por voto directo o deputado mais votado) para a eleição dos Deputados da Nação, que a Constituição já permite há mais de vinte anos!

Volto a afirmar que a iniciativa da Sociedade Civil, com a imprescindível participação em força dos mais jovens, é absolutamente fundamental para o desenvolvimento do Projecto que indico no parágrafo anterior, de enorme relevância cívica, política e económica e absolutamente determinante para a Qualidade da nossa Democracia.

A APDQ-Associação Por Uma Democracia de Qualidade, em colaboração com a Sedes e sob a liderança de José Ribeiro e Castro, elaborou uma proposta de grande relevo de Reforma do Sistema Eleitoral, para uma Assembleia da República com 229 deputados, dos quais 105 são eleitos pelo mesmo número de círculos uninominais. Esta proposta pode ser consultada no link: https://lnkd.in/ervfVep6

Quaisquer dúvidas podem ser esclarecidas e ou debatidas através do email: porumademocraciadequalidade@gmail.com

Fernando Teixeira Mendes

Empresário e Gestor de Empresas

Subscritor do "Manifesto: Por uma Democracia de Qualidade"