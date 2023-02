Carnaval. Festa voltou em grande ao país com gastos de milhões

Sines, Benavente, Fafe, Ovar, Madeira, Loures, Marinha Grande, Estarreja, Olhão, Porto Santo, Torres Vedras ou Leiria são alguns dos muitos municípios que investiram nos festejos de Carnaval, que este ano voltou em pleno ao país. Uns investimentos mais avultados do que outros – também é preciso ter em conta que a dimensão da festa não é igual no país todo –, foram muitos os que apostaram forte para que a diversão não faltasse. No total, segundo os contratos publicados no Portal Base até esta segunda-feira, quase 928 300, 00 euros. No entanto, é certo que este valor atingirá brevemente a casa dos milhões, dado que muitos contratos de grandes carnavais ainda não estão disponíveis no Base.

Até ao momento, a festa com mais gastos – e também uma das mais conhecidas do país – é a de Ovar, com um total de quase 340 mil euros entre refeições, decorações, casas de banho, camarotes, estruturas metálicas, vídeos, espetáculos musicais, vigilância, entre outros.

Segue-se Alcobaça com mais de 102 mil euros gastos em locações e animação, todos estes serviços adjudicados à DL – Publicidade.

A nível de gastos, em terceiro lugar encontra-se a Madeira, tendo a Secretaria Regional do Turismo e Cultura investido, até agora, um total de quase 90 mil euros em serviços como logística e mão de obra geral para montagem e desmontagem de estruturas amovíveis, fornecimento e colocação de elementos decorativos (47 490 euros), por exemplo.

Com gastos acima dos 50 mil euros está ainda o município de Sines, que soma quase 80 mil euros em serviços como montagem, aluguer e desmontagem de estruturas metálicas e vedações ou aquisição de serviços de animação dos bailes e iluminação.

Por sua vez, Loures investiu 31 850 euros, um valor que diz apenas respeito ao aluguer de autocarros no âmbito da iniciativa Carnaval Infantil 2023.

Já Torres Vedras, um dos carnavais mais conhecidos do país, tem até ao momento disponível no Base um gasto de apenas 19 961 euros, que diz respeito à aquisição de serviços para criação de experiência de realidade virtual sobre o Carnaval do município.

Outros municípios como Porto Santo, Oeiras, Vila Nova da Cerveira ou Santarém gastaram valor mais modestos, tendo em conta o que já está disponível neste portal.