Suíça. Português esfaqueado por adolescente

Um português, de 22 anos, natural de Valais e residente em Chippis, na Suíça, foi esfaqueado, no sábado, por um adolescente de 17 anos, tendo sido encontrado sem vida perto do campo de futebol não muito longe de casa.

Os serviços de emergência agiram rapidamente, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.

"No estado atual da investigação, podemos afirmar que se trata de uma agressão relacionada com um acerto de contas em ambiente familiar", disse Alexandre Sudan, presidente do Tribunal de Menores, de acordo com a imprensa internacional.

O adolescente terá sido detido ao final do dia, ficando em prisão preventiva.