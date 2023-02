Vila Pouca de Aguiar. Raposa ferida resgatada de tanque

Uma raposa foi esta segunda-feira resgatada pela Guarda Nacional Republicana (GNR), no concelho de Vila Pouca de Aguiar, no distrito de Vila Real.

Em comunicado, enviado às redações, a autoridade informa que os militares receberam uma denúncia, dando conta que o animal estava no interior de um tanque de água.

Assim, ao chegaram ao local, os agentes depararam-se com a raposa-vermelha, "que se encontrava aparentemente debilitada e com sinais de ferimentos visíveis numa pata".

A GNR conseguiu retirar o animal do local através do Núcleo de Proteção Ambiental, transportando-a de seguida para o Centro de Recuperação de Animais Selvagens do Hospital Veterinário da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro em Vila Real, onde o seu estado de saúde será monitorizado.

Depois da recuperação, o animal será libertado para o seu habitat natural.