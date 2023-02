Carnaval. PSP deteve mais de 200 pessoas desde sexta-feira

A PSP deteve 213 pessoas desde sexta-feira na sequência da operação Carnaval, a maioria por excesso de álcool ao volante e falta de habilitação legal para conduzir.

Em comunicado, enviado esta sexta-feira às redações, a autoridade informa que, num balanço das primeiras 72 horas da operação 'Polícia Sempre Presente -- Carnaval em Segurança 2023', A PSP que realizou 485 operações policiais, que envolveram diretamente mais de 2.600 polícias.

Destas ações, resultou a detenção de 213 pessoas, a maioria por crimes no contexto da segurança rodoviária - condução com excesso de álcool e falta de habilitação legal para conduzir -, 16 por tráfico de droga e 13 por roubo na via pública.

Além disso, a autoridade fiscalizou, cerca de 8.700 viaturas e detetou 383 a circular em excesso de velocidade, 58 sem inspeção periódica obrigatória e 20 sem seguro de responsabilidade civil, tendo ainda registado cerca de 1.000 outras infrações.

A PSP sublinha que vai continuar "presente e com grande visibilidade nos locais de maior concentração de pessoas, bem como nos festejos de Carnaval".

Durante a operação de Carnaval, que termina na terça-feira, a PSP reforça a presença na via pública através de uma maior "visibilidade e capacidade de prevenção da ocorrência de ilícitos criminais".