Turquia. Novo sismo de 6.4 atinge sul do país

Um novo sismo, de magnitude 6,4 na escala de Richter com epicentro em Derfne, no sul da Turquia, atingiu esta segunda-feira o país informou a Autoridade de Gestão de Emergências e Desastres (AFAD).

O terramoto ocorreu por volta das 20h04 locais (17h04, em Portugal continental) e foi sentido a mais de 200 quilómetros de distância, apontam as autoridades.

O sismo foi sentido na região de Hatay, a mesma que ficou destruída há duas semanas pelo primeiro sismo que atingiu a Turquia e a Síria e que matou mais de 40 mil pessoas.

Panic in Turkey as two new earthquakes hit the Turkey-Syria border.



A 6.4 magnitude tremor followed by a 5.8, again in the Hatay area in the south of Turkey around 30 minutes ago.pic.twitter.com/HWWSn5qwou