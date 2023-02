Alojamento Local. Proprietários preparam protesto para 1 de março em Lisboa contra medidas do Governo

Os proprietários de alojamento local estão a organizar, para o dia 1 de março, um protesto contra as medidas anunciadas pelo Governo para fazer face à crise da habitação

A organização da manifestação disse, em declarações à agência Lusa, que a ação está a ser convocada através das redes sociais, estando marcada pelas 15h00 na entrada principal da Feira Internacional de Lisboa (FIL), onde irá estar a decorrer o arranque da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL).

Carla Reis, proprietária de alojamento local que está ligada ao protesto, explicou que a escolha da data "foi simbólica" e que pretende chamar a atenção do Governo para as medidas que diz serem negativas.

Em causa está o programa Mais Habitação, aprovado na quinta-feira em Conselho de Ministros e que prevê que as emissões de novas licenças de alojamento local sejam "proibidas", com exceção dos alojamentos rurais em concelhos do interior do país, onde poderão dinamizar a economia local.