Menina de 13 anos morta pela mãe com 20 facadas em Itália

Uma menina de 13 anos, foi morta de forma muito violenta pela mãe, de 52, no sábado, em Oristano, na região da Sardenha.

O jornal italiano Today avança que Monica Vinci desferiu 20 facadas no abdómen de Chiara e de seguida estrangulou-a com o cabo do carregador do seu telemóvel.

O caso veio a público, quando a mãe, Mónica Vinci, tentou suicidar-se, atirando-se de uma altura de cinco metros, da janela de casa para a rua.

Os meios de comunicação italianos dizem que a mãe de Chiara sofria de depressão há muitos anos e que o pai da menina tinha pedido a sua guarda por estar preocupado com a doença da ex-companheira.

O pai, Piero Carta, um conhecido agente da polícia de Oristano, partilhou a sua dor nas redes sociais

"Não me vais conseguir ler, mas o meu coração quer comunicar com a tua alma. Enquanto eu estiver vivo, continuarás a ser o meu primeiro pensamento, todos os dias", lê-se na publicação.

O caso ainda está a seer investigado e a autópsia será realizada na terça-feira.

Mónica Vinci encontra-se internada num hospital psiquiátrico, com um traumatismo craniano e uma fratura pélvica, devido à queda, mas está fora de perigo.