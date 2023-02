Português gravemente ferido por touro em Salamanca.

Um português, de 29 anos, ficou ferido com gravidade depois de ser atacado por um touro, no sábado, na Cidade de Rodrigo, em Salamanca, avança o Salamanca Al Dia.

De acordo com a mesma fonte, o ferido, identificado apenas pelas iniciais GEFM, encontrava-se na praça de touros quando foi ferido pelo animal na perna esquerda.

As circunstâncias em que ocorreu o incidente ainda não são conhecidas, mas sabe-se que o homem sofreu uma rotura muscular e ficou com uma ferida de cerca de 15 centímetros no gémeo esquerdo.

O português saiu da enfermaria da praça de touros com "prognóstico grave", tendo sido, posteriormente, levado para um dos hospitais da cidade.