Visitante parte Balloon Dog de Jeff Koons no valor de quase 40 mil euros

Uma das muitas esculturas do artista Jeff Koons conhecidas como Balloon Dogs - azul, brilhante e que retratava um cão feito com um balão - estilhaçou-se no chão na feira Art Wynwood, em Miami, na quinta-feira, após uma colecionadora o ter acidentalmente deitado ao chão.

Segundo o The Guardian, a visitante (mantida sob anonimato), estava na Art Wynwood numa antevisão especial para convidados e acabou por deitar a escultura ao chão. De acordo com o jornal britânico, assim que caiu no chão, a peça partiu-se e houve quem achasse que se tratava de uma performance, incorporada na exposição.

A escultura valia 39,2 mil euros e o seu custo “vai agora ser coberto pelo seguro da organização da feira”.

“Vi uma mulher a fazer festas à escultura e depois aquilo caiu e partiu-se em mil pedaços", contou a um canal televisivo, citado pelo The Guardian, Stephen Gamson. O artista acrescentou que quando a obra caiu ao chão "foi como quando um acidente de viação atrai uma multidão numa auto-estrada".

А balloon sculpture of famous artist Jeff Koons in the shape of a dog crashed at the Art Wynwood Fair in Miami. It was valued at $42,000, the Daily Mail.

