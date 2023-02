Sexismo está à frente nas denúncias registadas em entidades portuguesas

Entre todas as denúncias, o sexismo/assédio sexual foi a categoria que Whistleblower Software mais registou entre as cerca de 250 entidades públicas e privadas portuguesas que implementaram esta plataforma de denúncias.

Até ao final de 2022, o canal de denúncias - que já implementou a plataforma em cerca de 250 entidades públicas - registou 0,3 denúncias por cada 100 colaboradores (entre funcionários, clientes ou fornecedores) das entidades onde implementou a plataforma.

Após esta categoria, seguem-se a da fraude, do conflito de interesses e do suborno e bullying.

O diploma sobre os denunciantes entrou em vigor em Portugal a 18 de junho de 2022. Este diploma, obriga as entidades com mais de 50 trabalhadores a terem um canal de denúncias.

Segundo Francisca Costa, country manager para Portugal do Whistleblower Software, a plataforma é “intuitiva” quer para o denunciante, quer para as empresas e pessoas envolvidas no processo de gestão da denúncia e é ainda costumizável a cada atividade.

Em comunicado, a responsável faz questão de destacar a segurança da plataforma:

“A segurança é a prioridade para nós. Todos os dados são encriptados e guardados nos nossos servidores e nem nós temos acesso aos dados dos clientes, para garantir a integridade e confidencialidade do denunciante”, afirma.