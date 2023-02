Bebé de dois meses morre em acidente na Marinha Grande

Uma colisão entre dois carros, no domingo, matou três pessoas, entre elas um bebé de dois meses, no concelho da Marinha Grande, distrito de Leiria. Do acidente resultaram ainda mais dois feridos.

Além do bebé, que morreu já no hospital, as vítimas mortais são, dois homens, um de 31 anos e outro de 58, os feridos ligeiros são uma mulher de 30 anos e um menino de 9 anos, que foram transportados para o Hospital de Santo André, em Leiria.

As circunstâncias do acidente estão a ser investigadas pelo Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR.