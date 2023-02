Nove detidos por suspeitas de tráfico na Póvoa do Varzim e Vila do Conde

A Polícia de Segurança Pública deteve nove suspeitos de tráfico de droga nos concelhos da Póvoa de Varzim e Vila do Conde, no distrito do Porto. Foram ainda apreendidos mais de 10 mil euros e 500 doses individuais de estupefacientes, revelou este domingo a autoridade.

O Comando Metropolitano do Porto da PSP explica que estas detenções e apreensões surgiram no âmbito de uma "operação de combate ao crime de tráfico de estupefacientes" realizada no sábado.

Os nove detidos são seis homens e três mulheres com idades entre os 29 e os 37 anos, todos residentes nos dois concelhos que fazem parte da Área Metropolitana do Porto.

Foram apreendidas "mais de meio milhar de doses individuais" de cocaína, haxixe, canábis e MDMA, 10 mil euros e "objetos utilizados na venda direta de estupefacientes, nomeadamente quatro balanças de precisão", informa a PSP.

"A operação contemplou a realização de 17 buscas domiciliárias e três buscas não domiciliárias na área das cidades da Póvoa de Varzim e de Vila do Conde", tendo também sido identificadas 30 pessoas.

Os detidos vão agora ser presentes junto das autoridades judiciárias para conheceram as medidas de coação.