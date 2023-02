Corpo de Atsu vai ser repatriado para o Gana

O corpo do futebolista Christian Atsu, encontrado sob os escombros do edifício onde vivia em Hatay, na Turquia, vai ser repatriado este domingo para o Gana, informou o ministério dos Negócios Estrangeiros do seu país natal.

“Os restos mortais serão acompanhados pela família e pelo embaixador ganês na Turquia, num voo que chegará a Acra às 19:40. O corpo será recebido por familiares, pela Federação de Futebol do Gana e governo", lê-se na nota emitida no site oficial do ministério.

Atsu, de 31 anos, foi encontrado morto, no sábado, na sequência do sismo de 6 de fevereiro que afetou também a Síria.

O jogador que representava o Hatayspor, estava sob os escombros da sua residência em Ronesans, uma torre de 12 andares que desabou no sismo.

O sismo, seguido por fortes tremores secundários, matou mais de 40.000 pessoas na Turquia e na Síria.