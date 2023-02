Póvoa de Lanhoso. Incêndio obriga a evacuar 40 pessoas de um prédio

Um prédio na Póvoa de Lanhoso teve, na tarde deste sábado, de ser evacuado na sequência de um incêndio num dos apartamentos.

Mais de duas dezenas de pessoas tiveram de ser assistidas, sendo que cinco delas foram transportadas para o hospital.

De acordo com fonte dos Bombeiros Voluntários de Póvoa de Lanhoso em declarações ao Notícias ao Minuto, o incêndio deflagrou na cozinha de um apartamento.

No total, foram retiradas do apartamento 40 pessoas e assistidas 21.

No local, estiveram 28 operacionais dos Bombeiros de Póvoa de Lanhoso, apoiados por sete viaturas, quatro militares da Guarda Nacional Republicana (GNR), com duas viaturas, duas Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER), com quatro operacionais, e uma Ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV), com dois operacionais.