Lisboa. Mais de 40 detidos esta sexta-feira

Foram detidas esta sexta-feira, dia 17 de fevereiro, em Lisboa, 41 pessoas.

A informação foi este sábado avançada pelo Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, no balanço da atividade operacional da autoridade entre as 00h00 e as 23h59 de ontem.

Dessas 41 detenções, oito foram relativas a mandados de detenção, outras oito por condução sem habilitação, oito por tráfico de estupefaciente, sete por condução sob o efeito de álcool, quatro por detenção ou tráfico de armas proibidas, três por crimes contra propriedade, uma por violência doméstica e ainda duas detenções por outros crimes.

No mesmo período foram apreendidas três armas brancas e duas outras armas, 148,330 doses de canábis, 59,500 doses de cocaína, 163,200 doses de heroína e ainda uma viatura.

Ocorreram 39 acidentes, dos quais resultaram oito feridos ligeiros e um ferido grave.