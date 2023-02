Barreiro. Nove feridos em choque em cadeia com cinco viaturas

Nove pessoas ficaram feridas na manhã desta sexta-feira, no Barreiro, na sequência de um choque em cadeia que envolveu cinco veículos.

O acidente ocorreu no IC21, no sentido Coina - Barreiro, junto ao cruzamento dos Galitos, tendo o alerta sido dado pelas 9h07 para o Corpo de Salvação Pública dos Bombeiros Voluntários do Barreiro.

De acordo com o comandante, em declarações ao Notícias ao Minuto, a corporação foi acionada para um acidente com quatro feridos, no entando, quando chegou, deparou-se com um acidente em cadeia que envolvia cinco viaturas (três ligeiras e duas pesadas de mercadorias) e nove feridos.

Seis das vítimas tiveram de receber tratamento e foram encaminhadas para o Hospital do Barreiro com ferimentos ligeiros.

No local, estiveram 14 operacionais do Corpo de Salvação Pública dos Bombeiros Voluntários do Barreiro, apoiados por cinco veículos, a Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Brisa.