Benfica na elite europeia

Por João Sena

Após uma longa espera, a Liga dos Campeões regressou e com algumas surpresas. A primeira mão dos oitavos de final joga-se em tempos diferentes; o Benfica foi o primeiro a entrar em ação, e o FC Porto joga na próxima semana, dia 22, com o Inter Milão.

Nos jogos da segunda mão, os encarnados jogam na Luz, dia 7, e os portistas no Dragão, dia 14.

O Benfica confirmou o papel de favorito nesta eliminatória e venceu em Brugge (2-0), dando um passo importante para chegar aos quartos de final e entrar nas oito melhores equipas da Europa pela segunda vez consecutiva. Não realizou um jogo brilhante, sobretudo na primeira parte, mas foi sempre a melhor equipa em campo e fez o suficiente para garantir uma vantagem confortável para a segunda mão. Vencer fora de casa é sempre um excelente resultado, e o Benfica pode estar desapontado por não ter feito mais golos, pois criou oportunidades para isso. Na análise ao jogo, o treinador do Benfica afirmou: «Ganhar fora de casa numa fase a eliminar é um passo muito importante, mas estamos apenas na primeira parte da eliminatória. Precisamos de uma exibição top no Estádio da Luz e chegar aos quartos de final será uma grande conquista para nós». Já o treinador do Club Brugge, Scott Parker, reconheceu: «Jogamos contra uma equipa de elite, que esteve sem derrotas durante bastante tempo e que tem muito talento».

Nos outros jogos dos oitavos de final, o PSG voltou a desiludir os adeptos ao perder em casa (0-1) com o Bayern Munique e corre o risco de falhar o seu grande objetivo que é vencer a Liga dos Campeões. Uma vez mais, o coletivo superou o futebol de estrelas e o Bayern dominou a equipa de Paris, que acabou o jogo com Messi, Mbappé e Neymar em campo. A derrota no Parque dos Príncipes veio agudizar o ambiente no balneário do PSG que já era explosivo antes deste jogo.

O clube francês não está sozinho na desgraça europeia. O Chelsea investiu em janeiro qualquer coisa como 329,5 milhões de euros em jogadores e perdeu (0-1) na deslocação a Dortmund. Mesmo com João Félix e Enzo Fernández em campo, deu um passo em falso nesta competição. O argentino foi bastante criticado por ter sido ultrapassado a toda a velocidade no lance que deu o golo da vitória ao Borussia. Os dois clubes milionários têm a segunda mão para recuperar da desvantagem, mas, tendo em conta as últimas exibições e os resultados alcançados, a tarefa não se apresenta nada fácil, até porque as equipas alemãs não têm por hábito facilitar quando se trata da maior competição do mundo de clubes.

O Milan, com Rafael Leão a titular, venceu (1-0) o Tottenham, onde Pedro Porro continua no banco de suplentes.