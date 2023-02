Conselho de Disciplina suspende Rui Costa por oito dias

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol anunciou, esta quinta-feira, a suspensão de oito dias aplicada ao presidente do Benfica, Rui Costa por ter confrontado o árbitro Tiago Martins no túnel depois do jogo do Benfica contra o Braga, que ditou a eliminação das águias na Taça de Portugal.

Na base da suspensão do CD, segundo o jornal Record, está o "uso de expressões ou gestos grosseiros, impróprios ou incorretos".

O presidente do Benfica terá ainda de pagar uma multa no valor 102 euros.