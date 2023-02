Arizona. Três centenas de tartarugas do deserto esperam para ser adotadas

Mais de 300 tartarugas do deserto estão à espera de ser adotadas no estado norte-americano do Arizona.

De acordo com o jornal britânico The Mirror, que cita o Departamento de Caça e Pesca do Arizona, tratam-se de répteis que foram criados ilegalmente ou abandonados pelos donos anteriores.

Tegan Wolf, coordenadora do Programa de Adoção de Tartarugas do Deserto, diz que o processo de adoção está a ser difícil, apesar de os animais serem pequenos, com um peso de até cinco quilogramas, “amigáveis” e que exigem “pouca manutenção”.

“Acho que são divertidas. Gostam de festinhas no queixo e na cabeça”, disse a responsável.

Segundo Wolf, nunca estiveram tantas tartarugas para adoção como agora, algo que é justificado com o aumento de criação ilegal.

Contudo, os animais também não podem ser entregues ao seu habitat natural, uma vez que podem transmitir doenças.

Ao abrigo da lei estatal, as tartarugas do deserto estão disponíveis para adoção apenas para os residentes do Arizona e o Departamento de Caça e Pesca do Arizona declarou que o “limite de posse é uma tartaruga-do-deserto por pessoa e por agregado familiar”.