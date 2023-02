Suíça. Câmaras vão 'estudar' passageiros em estações de comboio

As grandes estações ferroviárias da Suíça terão um sistema de câmaras que vai seguir o percurso dos passageiros, de forma a estudar os seus hábitos de consumo.

Serão ao todo 57 câmaras instaladas nos comboios do país, pela empresa ferroviária suíça CFF, em setembro do próximo ano, de acordo com a imprensa internacional.

A câmaras irão permitir a recolha de dados dos passageiros, mas mais do que isso, analisarão as compras que fazem nas lojas da estação, dados que ficarão depois 'armazenados' em servidores de computadores.

A CFF frisou que o objetivo é melhorar o atendimento e a segurança e não fins financeiros.