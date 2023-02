Guns N' Roses. "November Rain" ultrapassa os 2 mil milhões de visualizações no YouTube

Um dos grandes êxitos dos Guns N’ Roses, “November Rain”, ultrapassou recentemente dois mil milhões de visualizações no YouTube, sendo o primeiro videoclip de rock a ultrapassar a meta.

Lançado em 1991, o vídeo foi colocado na plataforma em 2009, mas, apesar do sucesso dos ‘cliques’, ainda continua muito longe de temas como “Despacito”, de Luis Fonsi e Daddy Yankee, que conta com mais de oito mil milhões de visualizações.

Ainda assim, outros vídeos de músicas rock icónicas poderão chegar ao mesmo feito, como é o caso de “Numb”, dos Linkin Park, que conta com 1,9 mil milhões de visualizações, e de "Smells Like Teen Spirit”, dos Nirvana, com 1,6 mil milhões