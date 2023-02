Turquia. Cão resgatado com vida oito dias após o sismo | VÍDEO

Um cão foi esta semana retirado com vida em Samandag, cidade no sul da Turquia, na sequência do sismo que consumiu a Turquia e a Síria, que provocou, pelo menos, 40 mil mortos.

A equipa de resgateu o animal na terça-feira e, segundo o gabinete do governador de Istambul, citado pela Euronews, os donos do animal não terão sobrevivido.

